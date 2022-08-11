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Іспанія розпочала пілотний проект з експорту зерна з України: у чому особливість

Фото: Іспанія відправила 25 вагонів за українським зерном (mitma.gob.es)
Автор: Артем Горовенко

Іспанія запустила пілотний проект з експорту зернових з України залізницею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство транспорту Іспанії.

Повідомляється, що компанія Renfe Mercancías відправила поїзд з 25 контейнерами зі спеціальними мішками для перевезення зерна. Очікується, що він буде завантажуватися в польському Хелмі і повернеться на початку вересня.

Іспанська сторона планує вивезти залізницею 600 тонн української кукурудзи. Проект покликаний показати доцільність альтернативного способу доставки зернових з України.

Нагадаємо, на початку серпня вперше з початку повномасштабної війни запрацював морський експорт аграрної продукції з України. Посередниками між Києвом і Москвою і сторонами угоди виступили ООН і Туреччина.

Президент Володимир Зеленський вважає, що це попередить світову продовольчу кризу.

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