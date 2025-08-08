ua en ru
Іспанія кидає виклик США: відмовилася від F-35 заради європейських бойових літаків

Іспанія, П'ятниця 08 серпня 2025 08:05
Іспанія кидає виклик США: відмовилася від F-35 заради європейських бойових літаків
Автор: Оксана Гапончук

Іспанія зробила стратегічно важливий вибір, відмовившись від закупівлі американських винищувачів п’ятого покоління F-35 на користь європейських альтернатив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

Іспанія офіційно віддала перевагу європейським бойовим літакам Eurofighter, відмовившись від закупівлі американських винищувачів F-35.

Як заявив речник Міністерства оборони Іспанії, Мадрид остаточно відмовився від будь-яких планів щодо придбання F‑35, які виробляє американська компанія Lockheed Martin.

Разом з тим, ще у 2017 році Іспанія серйозно розглядала можливість інтеграції F‑35 у свою армію як частину широкомасштабної модернізації:

  • модель F‑35A мала замінити застарілі F‑18 Hornet у Повітряних силах;

  • а варіант F‑35B - стати новим поколінням палубної авіації на зміну Harrier II у Військово-морських силах.

Більше того, в оборонному бюджеті на 2023 рік на оновлення авіапарку було закладено 6,25 мільярда євро, що вказувало на потенційну угоду з Вашингтоном.

Однак тепер Іспанія повністю згорнула переговори зі США та обрала курс на розвиток європейських бойових платформ. Йдеться насамперед про подальші інвестиції в багатофункціональні винищувачі Eurofighter Typhoon, а також участь у перспективній програмі FCAS (Future Combat Air System) - надсучасній ініціативі, яка має на меті створення бойового літака наступного покоління до 2040-х років.

Винищувачі Eurofighter є продуктом спільного консорціуму Airbus, BAE Systems та Leonardo. У той же час, над проектом FCAS працюють французька Dassault Aviation, європейський гігант Airbus і іспанська Indra Sistemas, яка координує участь Іспанії в цьому амбітному проєкті.

Посольство США в Мадриді наразі утримується від коментарів, однак відмова Іспанії від F-35 може мати довготривалі наслідки для американського військово-промислового комплексу, який просуває свої літаки як "золотий стандарт" винищувачів п’ятого покоління.

Нагадаємо, що і Швейцарія планує скасувати купівлю F-35 на 9 млрд доларів через тарифи Трампа.

Водночас кабінет канцлера Німеччини Фрідріха Мерца має намір швидко перетворити бундесвер на найсильнішу армію Європи.

