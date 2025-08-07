ua en ru
Швейцарія може скасувати купівлю F-35 на 9 млрд доларів через тарифи Трампа

Швейцарія, Четвер 07 серпня 2025 13:04
Швейцарія може скасувати купівлю F-35 на 9 млрд доларів через тарифи Трампа Фото: у Швейцарії вимагають відмовитися від F-35 (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Швейцарські політики пропонують відмовитися від багатомільярдного контракту на купівлю F-35 у США. Причиною стали нові мита, введені Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Після запровадження президентом США 39% тарифу на товари зі Швейцарії, у Берні посилився політичний тиск на уряд з вимогою переглянути угоду про закупівлю винищувачів F-35 у Lockheed Martin на суму до 7,3 млрд швейцарських франків (9,1 млрд доларів).

Політики з різних партій вважають, що такі заходи з боку США несумісні з великими оборонними закупівлями. "Країна, яка кидає в нас каміння в торгівлі, не повинна отримувати від нас подарунки", - заявив депутат від Зелених Бальтасар Глеттлі.

Ініціативи проти угоди

Глеттлі навесні подав до парламенту проєкт рішення про розірвання контракту. Його можуть розглянути вже у вересні.

Співпрезидент Соціал-демократичної партії Швейцарії Седрік Вермут запропонував провести повторний референдум, "щоб народ міг зупинити закупівлю".

Невдоволення шириться

Навіть представники ліберальних сил починають сумніватися в доцільності угоди. "Я не розумію, як люди сприймуть купівлю F-35 за цінами, вищими за очікувані, - особливо після американського тарифного удару", - заявив депутат Ганс-Петер Портманн, однопартієць президента Швейцарії Карін Келлер-Зуттер.

Він вважає, що уряд має розглянути повне або часткове зупинення контракту, навіть якщо це спричинить збитки. Натомість варто посилити оборонну співпрацю з Європою.

Зміни в оборонній політиці

Контракт із Lockheed Martin поставив під сумнів загальний вектор оборонної політики Швейцарії. Країна не може експортувати зброю в такі зони конфліктів, як Україна, але у 2025 році Берн пообіцяв, що щонайменше 30% озброєнь закуповуватимуть у Європі.

Також Швейцарія почала переговори з ЄС з питань безпеки.

Грабіжницьке мито

Введення 39% тарифу на експорт зі Швейцарії, включно з люксовими годинниками і капсулами Nespresso, стало найжорсткішим серед розвинених країн. Для порівняння, мито для країн ЄС становить 15%.

Ідея купівлі F-35 розглядалася як жест доброї волі в переговорах зі США. Однак тепер закупівля під питанням. Проте міністр закордонних справ США Марко Рубіо зустрівся з Келлер-Зуттер під час її екстреного візиту до Вашингтона. Держдеп повідомив, що сторони "підтвердили прихильність зміцненню двостороннього оборонного співробітництва".

Нагадаємо, підвищені митні тарифи США набули чинності 7 серпня. Найвищі ставки встановлено для Бразилії - 50%. Для членів ЄС діє ставка 15%.

У червні сенат Швейцарії послабив суворий контроль за експортом зброї. Це має допомогти оборонній промисловості країни, яка стає все більш ізольованою.

