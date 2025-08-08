Испания бросает вызов США: отказалась от F-35 ради европейских боевых самолетов

Испания сделала стратегически важный выбор, отказавшись от закупки американских истребителей пятого поколения F-35 в пользу европейских альтернатив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times .

Испания официально отдала предпочтение европейским боевым самолетам Eurofighter, отказавшись от закупки американских истребителей F-35.

Как заявил представитель Министерства обороны Испании, Мадрид окончательно отказался от любых планов по приобретению F-35, которые производит американская компания Lockheed Martin.

Вместе с тем, еще в 2017 году Испания серьезно рассматривала возможность интеграции F-35 в свою армию как часть широкомасштабной модернизации:

модель F-35A должна была заменить устаревшие F-18 Hornet в Воздушных силах;

а вариант F-35B - стать новым поколением палубной авиации на смену Harrier II в Военно-морских силах.

Более того, в оборонном бюджете на 2023 год на обновление авиапарка было заложено 6,25 миллиарда евро, что указывало на потенциальную сделку с Вашингтоном.

Однако теперь Испания полностью свернула переговоры с США и выбрала курс на развитие европейских боевых платформ. Речь идет прежде всего о дальнейших инвестициях в многофункциональные истребители Eurofighter Typhoon, а также участие в перспективной программе FCAS (Future Combat Air System) - сверхсовременной инициативе, которая имеет целью создание боевого самолета следующего поколения к 2040-м годам.

Истребители Eurofighter являются продуктом совместного консорциума Airbus, BAE Systems и Leonardo. В то же время, над проектом FCAS работают французская Dassault Aviation, европейский гигант Airbus и испанская Indra Sistemas, которая координирует участие Испании в этом амбициозном проекте.

Посольство США в Мадриде пока воздерживается от комментариев, однако отказ Испании от F-35 может иметь долговременные последствия для американского военно-промышленного комплекса, который продвигает свои самолеты как "золотой стандарт" истребителей пятого поколения.