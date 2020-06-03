Испания не исключает открытия границ для туристов в июне

Ранее в испанском правительстве заявляли, что границы будут открыты с 1 июоя
Правительство Испании не исключает, что страна может начать принимать туристов до 1 июля. При этом сейчас идет работа над созданием безопасных маршрутов с точки зрения распространения коронавируса.
Об этом заявил министр транспорта, мобильности и городской повестки дня Испании Хосе Луис Абалос, передает агентство Europa Press.
"Данные по распространению пандемии, с которой проходит смягчение ограничительных мер, указывают на то, что Испания может открыться для туризма 1 июля или ранее", - заявил министр.
Напомним, премьер-министр Педро Санчес заявил, что летом в Испании будет открыт туристический сезон.
Кроме того, с 1 июля Испания отменяет обязательный двухнедельный карантин для туристов.
Добавим, что испанское правительство призвало партнеров по ЕС установить общие правила для передвижения по территории Европы.
Автор: Лера Полищук