Испания не исключает открытия границ для туристов в июне

Правительство Испании не исключает, что страна может начать принимать туристов до 1 июля. При этом сейчас идет работа над созданием безопасных маршрутов с точки зрения распространения коронавируса.

Об этом заявил министр транспорта, мобильности и городской повестки дня Испании Хосе Луис Абалос, передает агентство Europa Press.

"Данные по распространению пандемии, с которой проходит смягчение ограничительных мер, указывают на то, что Испания может открыться для туризма 1 июля или ранее", - заявил министр.

Напомним, премьер-министр Педро Санчес заявил, что летом в Испании будет открыт туристический сезон.

Кроме того, с 1 июля Испания отменяет обязательный двухнедельный карантин для туристов.

Добавим, что испанское правительство призвало партнеров по ЕС установить общие правила для передвижения по территории Европы.