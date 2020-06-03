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Испания не исключает открытия границ для туристов в июне

Новости » Общество     03.06.2020 - 18:18
Испания не исключает открытия границ для туристов в июне
Фото: Хосе Луис Абалос (flickr.com)

Ранее в испанском правительстве заявляли, что границы будут открыты с 1 июоя

Правительство Испании не исключает, что страна может начать принимать туристов до 1 июля. При этом сейчас идет работа над созданием безопасных маршрутов с точки зрения распространения коронавируса.

Об этом заявил министр транспорта, мобильности и городской повестки дня Испании Хосе Луис Абалос, передает агентство Europa Press.

"Данные по распространению пандемии, с которой проходит смягчение ограничительных мер, указывают на то, что Испания может открыться для туризма 1 июля или ранее", - заявил министр.

Напомним, премьер-министр Педро Санчес заявил, что летом в Испании будет открыт туристический сезон.

Кроме того, с 1 июля Испания отменяет обязательный двухнедельный карантин для туристов.

Добавим, что испанское правительство призвало партнеров по ЕС установить общие правила для передвижения по территории Европы.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины Испаниятуризмкарантин
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