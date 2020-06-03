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Іспанія не виключає відкриття кордонів для туристів у червні

Новини » Суспільство     03.06.2020 - 18:18
Іспанія не виключає відкриття кордонів для туристів у червні
Фото: Хосе Луїс Абалос (flickr.com)

Раніше в іспанському уряді заявляли, що кордони будуть відкриті з 1 июоя

Уряд Іспанії не виключає, що країна може почати приймати туристів до 1 липня. При цьому зараз йде робота над створенням безпечних маршрутів з точки зору поширення коронавірусу.

Про це заявив міністр транспорту, мобільності та міського порядку денного Іспанії Хосе Луїс Абалос, передає агентство Europa Press.

"Дані по поширенню пандемії, з якою проходить пом'якшення обмежувальних заходів, вказують на те, що Іспанія може відкритися для туризму 1 липня або раніше", - заявив міністр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що влітку в Іспанії буде відкрито туристичний сезон.

Крім того, з 1 липня Іспанія скасовує обов'язковий двотижневий карантин для туристів.

Додамо, що іспанське уряд закликав партнерів по ЄС встановити загальні правила для пересування по території Європи.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України Іспаніятуризмкарантин
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