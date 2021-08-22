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Испания предоставит США две военные базы для приема беженцев из Афганистана

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Воскресенье 22 августа 2021 20:04
Испания предоставит США две военные базы для приема беженцев из Афганистана Фото: Испания предоставит США две военные базы для приема беженцев из Афганистана (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и премьер-министр Испании Педро Санчес договорились, что две военные базы на юге Испании могут быть использованы для приема афганцев, работавших правительство США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Байден и Санчес согласились, что базы Морон-де-ла-Фронтера под Севильей и Рота под Кадисом могут быть использованы для беженцев из Афганистана до тех пор, пока не будет организовано их перемещение в другие страны.

В субботу, 21 августа, в испанский центр ЕС на военной базе под Мадридом прибыл самолет со 110 афганскими беженцами и их семьями, включая 36 человек, работавших на американскую администрацию в Афганистане.

База используется для размещения афганских беженцев, работавших на ЕС, и их семей, которые затем переедут в другие страны Евросоюза.

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