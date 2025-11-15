Іспанія готується до приїзду Зеленського наступного тижня: що відомо

Що відомо про поїздку президента до Іспанії

Конгрес Іспанії офіційно включив цей візит до свого порядку денного на наступний тиждень. Зеленський візьме участь у заході в "Залі втрачених кроків" Палацу Кортесів, запланованому на 9:30, де його приймуть представники влади. Зокрема, президента зустрінуть у Мадриді спікерка нижньої палати парламенту Франсіна Арменголь і глава сенату Педро Роллан.

Це буде другий офіційний візит глави держави до Мадрида. Іспанський уряд уже оголосив, що Зеленський незабаром відвідає країну, де його також прийме прем'єр-міністр Педро Санчес. Однак палац Монклоа (резиденція Санчеса - ред.) не підтвердив дату зустрічі, пославшись на "міркування безпеки", як це зазвичай буває в міжнародних поїздках українського президента через агресію РФ.

Володимир Зеленський планував поїздку до Іспанії у квітні цього року, але був змушений скасувати її, щоб бути присутнім на похоронах Папи Франциска у Ватикані.

Попередній візит Зеленського до Мадрида

Як уже повідомлялося, 18 листопада буде другий за рахунком візит президента до Іспанії за час його каденції. Під час свого першого візиту до Мадрида (27 травня 2024 року - ред.) він підписав із Педро Санчесом у палаці Монклоа двосторонню угоду про безпеку та оборону. Вона охоплювала такі сфери, як гуманітарна допомога, відновлення країни та "прагнення до справедливого і міцного миру, заснованого на міжнародному праві". Король і королева Іспанії тоді організували на честь зустрічі лідерів обід у Королівському палаці.

Видання зазначає, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Зеленський також звертався до позачергової сесії Конгресу Іспанії через відеозв'язок у квітні 2022 року. Але тільки в травні 2024 року український президент особисто відвідав будівлю Конгресу на вулиці Сан-Херонімо під час державного візиту.