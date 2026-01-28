Іспанія допомогла танкеру з російською нафтою обійти санкції

Нафтовий танкер, що перебуває під санкціями ЄС за перевезення російської нафти, втратив хід у морі біля берегів Іспанії, після чого його супроводили в порт Марокко без затримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Нафтовий танкер Chariot Tide, внесений до санкційних списків ЄС за участь у перевезенні російської нафти, супроводжувало іспанське рятувальне судно до порту Марокко без вжиття заходів щодо його затримання.

Про це повідомила Морська адміністрація торгового флоту Іспанії. До листопада судно носило назву Marabella Sun і ходило під прапором Мозамбіку.

Втрата ходу в зоні відповідальності Іспанії

За інформацією відомства, 22 січня у танкера вийшов з ладу двигун, після чого він почав дрейфувати в міжнародних водах приблизно за 33 милі на південь від Адри в провінції Альмерія.

Цей район входить в іспанську пошуково-рятувальну зону. При цьому причини, через які судно не було затримано, в адміністрації не пояснили.

Тіньовий флот і обхід санкцій

За оцінками галузевих аналітиків, наразі у світі діє від 1 200 до 1 600 танкерів так званого тіньового флоту. Ці судна використовуються для обходу західних санкцій і експорту нафти, зокрема до Китаю та Індії.

Як правило, йдеться про старі судна з непрозорою структурою власності та відсутністю страхування першого рівня.

Раніше країни Балтійського і Північного морів поширили спільне попередження про небезпеку суден, які підробляють ідентифікаційні дані, відключають системи стеження і змінюють прапори для ухилення від санкційного контролю.

Контекст відносин із Марокко

Марокко, яке є союзником США, одночасно підтримує робочі відносини з Росією. У жовтні країни підписали угоду, що дозволяє російським судам вести промисел в атлантичних водах Марокко.