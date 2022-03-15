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Испания арестовала яхту российского олигарха, которую пытался затопить украинский моряк

Автор: Татьяна Самарук

В Испании задержала яхту Lady Anastasia, которая принадлежит российскому олигарху Александру Михееву. В частности, он сейчас находится под санкциями Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что яхта не может оставить пристань на Майорке, где она сейчас пришвартована.

В Министерстве транспорта заявили, что 48-метровая яхта ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин.

Испанские власти выполняют решение ЕС о блокировке активов, принадлежащих россиянину, который имеет связь с президентом Владимиром Путиным.

Олигарх Михеев возглавляет российскую группу по экспорту оружия "Рособоронэкспорт".

В частности, стоимость яхты $7 миллионов

Сообщается, что в конце февраля яхту Михеева пытался затопить украинский моряк. Мужчина входил в состав экипажа и когда узнал о нападении России на Украину, открыл шлюзы на яхте и пустил ее под воду.

Яхта затонула лишь частично. Испанский судья освободил украинца из-под стражи, не предъявив обвинений.

Ранее мы сообщали, что Италия арестовала яхту российского олигарха за 578 млн долларов.

Также мы писали, что в США считают, что суперяхта "Шахерезада" за 700 млн долларов может принадлежать Путину.

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Испания