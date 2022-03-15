Испания арестовала яхту российского олигарха, которую пытался затопить украинский моряк

Отмечается, что яхта не может оставить пристань на Майорке, где она сейчас пришвартована.

В Министерстве транспорта заявили, что 48-метровая яхта ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин.

Испанские власти выполняют решение ЕС о блокировке активов, принадлежащих россиянину, который имеет связь с президентом Владимиром Путиным.

Олигарх Михеев возглавляет российскую группу по экспорту оружия "Рособоронэкспорт".

В частности, стоимость яхты $7 миллионов

Сообщается, что в конце февраля яхту Михеева пытался затопить украинский моряк. Мужчина входил в состав экипажа и когда узнал о нападении России на Украину, открыл шлюзы на яхте и пустил ее под воду.

Яхта затонула лишь частично. Испанский судья освободил украинца из-под стражи, не предъявив обвинений.