Іспанія заарештувала яхту російського олігарха, яку намагався затопити український моряк

Зазначається, що яхта не може залишити пристань на Майорці, де вона зараз пришвартована.

У Міністерстві транспорту заявили, що 48-метрова яхта ходить під прапором Сент-Вінсента та Гренадін.

Іспанська влада виконує рішення ЄС про блокування активів, що належать росіянину, який має зв'язок із президентом Владіміром Путіним.

Олігарх Міхеєв очолює російську групу з експорту зброї "Рособоронекспорт".

Зокрема, вартість яхти $7 мільйонів

Повідомляється, що в кінці лютого яхту Міхеєва намагався затопити український моряк. Чоловік входив до складу екіпажу та коли дізнався про напад Росії на Україну, відкрив шлюзи на яхті та пустив її під воду.

Яхта затонула лише частково. Іспанський суддя звільнив українця з-під варти, не пред'явивши звинувачень.