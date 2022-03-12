ru ua
Сб, 12 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В США считают, что суперяхта за 700 млн долларов может принадлежать Путину

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 12 марта 2022 15:04
В США считают, что суперяхта за 700 млн долларов может принадлежать Путину Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Американские чиновники считают, что суперяхта "Шахерезада" стоимостью 700 миллионов долларов может быть связана с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас яхта находится в сухом доке в Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Разведывательные службы США пока не сделали окончательных выводов о принадлежности суперяхты под названием "Шахерезада", но американские чиновники заявили, что они обнаружили первые признаки того, что она связана с Путиным.

По словам американских чиновников, Путин оставил небольшую часть своего состояния на свое имя. Он использует дома и яхты, номинально принадлежащие российским олигархам. Тем не менее не исключено, что через различные подставные компании Путин может иметь более прямой контроль над "Шахерезадой".

При этом источники издания сообщают, что во время пандемии коронавируса Путин проводил много времени в курортном городе Сочи на Черном море. "Шахерезада" совершала поездки в Сочи летом 2020 и 2021 годов.

Управление разведки и анализа Министерства финансов США и Управление военно-морской разведки ВМС США проводят расследование в отношении владения суперяхтами, связанными с российскими олигархами. Представитель ВМС и представитель Казначейства отказались от комментариев.

Министерство юстиции создало целевую группу для расследования активов российских олигархов, попавших под санкции.

Сотрудник Министерства юстиции сказал, что целевая группа будет расследовать деятельность лиц, которые помогают российским чиновникам или олигархам, находящимся под санкциями, скрывать свои активы. Этим лицам могут быть предъявлены обвинения в нарушении санкций или в международном отмывании денег.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин
NEWS
Арестович: стратегический перелом наступил, но это еще не означает конец войны
Арестович: стратегический перелом наступил, но это еще не означает конец войны
DAILY
Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит