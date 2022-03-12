В США считают, что суперяхта за 700 млн долларов может принадлежать Путину

Американские чиновники считают, что суперяхта "Шахерезада" стоимостью 700 миллионов долларов может быть связана с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас яхта находится в сухом доке в Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Разведывательные службы США пока не сделали окончательных выводов о принадлежности суперяхты под названием "Шахерезада", но американские чиновники заявили, что они обнаружили первые признаки того, что она связана с Путиным.

По словам американских чиновников, Путин оставил небольшую часть своего состояния на свое имя. Он использует дома и яхты, номинально принадлежащие российским олигархам. Тем не менее не исключено, что через различные подставные компании Путин может иметь более прямой контроль над "Шахерезадой".

При этом источники издания сообщают, что во время пандемии коронавируса Путин проводил много времени в курортном городе Сочи на Черном море. "Шахерезада" совершала поездки в Сочи летом 2020 и 2021 годов.

Управление разведки и анализа Министерства финансов США и Управление военно-морской разведки ВМС США проводят расследование в отношении владения суперяхтами, связанными с российскими олигархами. Представитель ВМС и представитель Казначейства отказались от комментариев.

Министерство юстиции создало целевую группу для расследования активов российских олигархов, попавших под санкции.

Сотрудник Министерства юстиции сказал, что целевая группа будет расследовать деятельность лиц, которые помогают российским чиновникам или олигархам, находящимся под санкциями, скрывать свои активы. Этим лицам могут быть предъявлены обвинения в нарушении санкций или в международном отмывании денег.