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Италия арестовала яхту российского олигарха за 578 млн долларов

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Италия, Суббота 12 марта 2022 06:22
Италия арестовала яхту российского олигарха за 578 млн долларов Яхта SY A (Фото: charterworld.com)
Автор: Константин Широкун

Правительство Италии арестовало роскошную яхту стоимостью 578 млн долларов, принадлежащую российскому олигарху Андрею Мельниченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В заявлении итальянской полиции говорится, что судно под названием "A" стоит около 578 миллионов долларов и находится на хранении в северо-восточном порту Триеста. По словам производителя Nobiskrug, это одна из самых больших яхт в мире.

Мельниченко попал под санкции Евросоюза 9 марта в рамках расширенного пакета мер против российских олигархов. По данным ЕС, ему принадлежат крупнейший производитель удобрений "ЕвроХим Груп". Отмечается, что он и 36 других бизнесменов встретились с президентом России после начала вторжения в Украину с целью обсудить потенциальные экономические последствия санкций ЕС и США.

"Тот факт, что он был приглашен на эту встречу, говорит о его приближенности к Владимиру Путину", - говорится в заявлении полиции.

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