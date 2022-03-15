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Іспанія заарештувала яхту російського олігарха, яку намагався затопити український моряк

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Іспанія, Вівторок 15 березня 2022 18:34
Іспанія заарештувала яхту російського олігарха, яку намагався затопити український моряк Заарештували яхту російського бізнесмена (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Іспанії затримала яхту Lady Anastasia, яка належить російському олігарху Александру Міхеєву. Зокрема, він зараз перебуває під санкціями Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що яхта не може залишити пристань на Майорці, де вона зараз пришвартована.

У Міністерстві транспорту заявили, що 48-метрова яхта ходить під прапором Сент-Вінсента та Гренадін.

Іспанська влада виконує рішення ЄС про блокування активів, що належать росіянину, який має зв'язок із президентом Владіміром Путіним.

Олігарх Міхеєв очолює російську групу з експорту зброї "Рособоронекспорт".

Зокрема, вартість яхти $7 мільйонів

Повідомляється, що в кінці лютого яхту Міхеєва намагався затопити український моряк. Чоловік входив до складу екіпажу та коли дізнався про напад Росії на Україну, відкрив шлюзи на яхті та пустив її під воду.

Яхта затонула лише частково. Іспанський суддя звільнив українця з-під варти, не пред'явивши звинувачень.

Раніше ми повідомляли, що Італія заарештувала яхту російського олігарха за 578 млн доларів.

Також ми писали, що у США вважають, що суперяхта "Шахерезада" за 700 млн доларів може належати Путіну.

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