Іспанія анонсувала передачу Україні ще чотирьох танків Leopard 2

Іспанія, окрім обіцяних шести Leopard 2, планує передати Україні ще чотири танки в рамках військової допомоги.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Espanol, про це заявила глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес.