Испания анонсировала передачу Украине еще четырех танков Leopard 2

Испания, помимо обещанных шести Leopard 2, планирует передать Украине еще четыре танка в рамках военной помощи.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Espanol, об этом заявила глава Минобороны Испании Маргарита Роблес.
Она уже сообщила главе Пентагона Ллойду Остину и министру обороны Украины Алексею Резникову о намерении Испании передать Украине всего десять Leopard 2.
Также министр рассказала и о планах поставить в Украину новую партию бронетранспортеров M113, но пока не раскрыла количество.
Напомним, ранее Роблес заявляла, что шесть Leopard 2 будут доставлены в Украину уже в ближайшее время.
Также мы писали, что на этой неделе в Испании завершилось обучение десятков украинских военных на танках Leopard 2A4.
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