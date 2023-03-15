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Испания анонсировала передачу Украине еще четырех танков Leopard 2

Иллюстративное фото: Испания анонсировала передачу Украине еще четырех танков Leopard 2 (facebook.com/GeneralStaff ua)
Автор: Иван Носальский

Испания, помимо обещанных шести Leopard 2, планирует передать Украине еще четыре танка в рамках военной помощи.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Espanol, об этом заявила глава Минобороны Испании Маргарита Роблес.

Она уже сообщила главе Пентагона Ллойду Остину и министру обороны Украины Алексею Резникову о намерении Испании передать Украине всего десять Leopard 2.

Также министр рассказала и о планах поставить в Украину новую партию бронетранспортеров M113, но пока не раскрыла количество.

Напомним, ранее Роблес заявляла, что шесть Leopard 2 будут доставлены в Украину уже в ближайшее время.

Также мы писали, что на этой неделе в Испании завершилось обучение десятков украинских военных на танках Leopard 2A4.

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