В Испании закрывают все отели из-за коронавируса

Из-за быстрого распространения коронавируса правительство Испании распорядилось на время закрыть все отели страны. Об єтом сообщает DPA.

Как сообщается, согласно новым правилам Министерства здравоохранения, все отели, гостевые дома или кемпинги, должны закрыться и у них есть максимум семь дней для реализации предписанных мер. Только охранники и обслуживающий персонал могут остаться на рабочих местах.

Как отмечается, исключением являются общежития, в которых люди проживают в течение более длительного периода времени или, где люди постоянно проживают, при условии, что они располагают необходимой инфраструктурой для защиты и изоляции людей.

В Испании ввели комендантский час на 15 дней, так как число зараженных коронавирусом достигло до 18 000, их которых 830 умерли.

Напомним, в Минздрав Украины с начала года поступило 316 сообщений о подозрении на коронавирус, из них подтвердили 26 случаев заражения. Отмечается, что за 19 марта в Центр общественного здоровья поступило 56 подозрений на коронавирус.