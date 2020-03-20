В Іспанії закривають усі готелі через коронавірус

Через швидке поширення коронавіруса уряд Іспанії розпорядилося на час закрити всі готелі країни. Про це повідомляє DPA.

Як повідомляється, згідно з новими правилами Міністерства охорони здоров'я, всі готелі, гостьові будинки або кемпінги, повинні закритися і у них є максимум сім днів для реалізації запропонованих заходів. Лише охоронці та обслуговуючий персонал можуть залишитися на робочих місцях.

Як наголошується, винятком є гуртожитки, в яких люди проживають протягом більш тривалого періоду часу або де люди постійно проживають, за умови, що вони володіють необхідною інфраструктурою для захисту та ізоляції людей.

В Іспанії ввели комендантську годину на 15 днів, оскільки число заражених коронавірусом досягло 18 000, з яких 830 померли.

Нагадаємо, у МОЗ України з початку року надійшло 316 повідомлень про підозру на коронавирус, з них підтвердили 26 випадків зараження. Відзначається, що за 19 березня в Центр громадського здоров'я надійшло 56 підозр на коронавірус.