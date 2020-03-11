В Испании закрыли уголовное дело Фирташа из-за нехватки доказательств

Фото: Дмитрий Фирташ (УНИАН)

Олигарха обвиняли в отмывании крупных сумм денег на территории Испании и в "членстве в преступном сообществе"

В Испании закрыли уголовное дело украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого обвиняли в отмывании денег, из-за нехватки доказательств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что судебное следственное управление №21 Барселоны сдало в архив уголовное дело, возбужденное пять лет назад против Дмитрия Фирташа.

"Судья обосновал свое решение предложением самого следствия, которое приостановило дело еще 30 октября 2019 года. Следствие исходило из того, что антикоррупционная прокуратура Испании - инициатор уголовного преследования Фирташа - на предоставила "веских доказательств" вины подозреваемого. Олигарха обвиняли в отмывании крупных сумм денег на территории Испании и "членство в преступном сообществе", - говорится в сообщении.

Напомним, после четырех лет расследований Следственный Суд №21 Барселоны принял решение о закрытии уголовного дела об отмывании денег в отношении 17 лиц, среди которых и украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Поэтому защитники Фирташа отмечали, что Австрия отказала в выдаче бизнесмена в Испанию на том основании, что запрос основан на абстрактных утверждениях" и не содержит никаких подробностей.

Как сообщало РБК-Украина, Фирташ был задержан в Вене в марте 2014 года по запросу американского ФБР на экстрадицию. Олигарху вменяют подкуп индийских чиновников на общую сумму 18,5 млн долларов для получения лицензий на разработку ильменитовых месторождений в штате Андхра-Прадеш.