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Адвокат Фирташа подтвердил, что перечислил Парнасу 1 млн долларов

Новости » Политика     18.12.2019 - 18:24
Адвокат Фирташа подтвердил, что перечислил Парнасу 1 млн долларов
Фото (слева направо): Руди Джулиани и Лев Парнас (hvylya.net)

Он уверяет, что средства были личными

Швейцарский адвокат украинского олигарха Дмитрия Фирташа заявил, что он одолжил 1 миллион долларов Льву Парнасу, деловому партнеру личного адвоката президента США Руди Джулиани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Адвокат Ральф Изенеггер заявил, что одолжил средства Парнасу и его жене, чтобы они приобрели жилье во Флориде. Он добавил, что заемный кредит является личной деловой операцией.

"Средства были полностью моими, и я не действовал в этом деле по просьбе или от имени кого-то из моих клиентов или кого-то другого", - сказал юрист.

Ранее сообщалось, что американские прокуроры установили, что деловой партнер Руди Джулиани - личного адвоката президента США - Лев Парнас получил 1 миллион долларов от адвоката украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Льва Парнаса и его помощника Игоря Фрумана обвиняют в том, что они, работая на заказ одного или нескольких украинских государственных чиновников, пытались добиться отставки посла США в Украине Мари Йованович.

Американские СМИ, в частности NBC, уже заявили, что одним из таких чиновников является бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Ранее он обвинил в коррупции бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Многие называют эти обвинения необоснованными.

Парнас и Фруман отказались признавать вину по всем пунктам обвинения. Хотя теперь факт начисления 1 млн долларов вызывает у прокуроров вопрос о характере и о заказчиках работы, которую выполняли Парнас и Фруман.

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Новости Украины импичментДмитрий Фирташ
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