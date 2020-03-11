ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Іспанії закрили кримінальну справу Фірташа через брак доказів

Новини » Політика     11.03.2020 - 19:26
В Іспанії закрили кримінальну справу Фірташа через брак доказів
Фото: Дмитро Фірташ (УНІАН)

Олігарха обвинувачували у відмиванні великих сум грошей на території Іспанії та в "членстві в злочинному співтоваристві"

В Іспанії закрили кримінальну справу українського олігарха Дмитра Фірташа, якого обвинувачували у відмиванні грошей, через брак доказів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що судове слідче управління №21 Барселони здало в архів кримінальну справу, порушену п'ять років тому проти Дмитра Фірташа.

"Суддя обґрунтував своє рішення пропозицією самого слідства, яке призупинило справу ще 30 жовтня 2019 року. Слідство ж виходило з того, що антикорупційна прокуратура Іспанії - ініціатор кримінального переслідування Фірташа - на надала "вагомих доказів" провини підозрюваного. Олігарха обвинувачували у відмиванні великих сум грошей на території Іспанії та "членство в злочинному співтоваристві", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після чотирьох років розслідувань Слідчий Суд №21 Барселони прийняв рішення про закриття кримінальної справи про відмивання грошей щодо 17 осіб, серед яких і український олігарх Дмитро Фірташ. Тому захисники Фірташа відзначали, що Австрія відмовила у видачі бізнесмена в Іспанію на тій підставі, що запит ґрунтується на "абстрактних твердженнях" і не містить ніяких подробиць.

Як повідомляло РБК-Україна, Фірташ був затриманий у Відні у березні 2014 року за запитом американського ФБР на екстрадицію. Олігарху закидають підкуп індійських чиновників на загальну суму 18,5 млн доларів для отримання ліцензій на розробку ільменітових родовищ в штаті Андхра-Прадеш.

Адвокат Фірташа підтвердив, що перерахував Парнасу 1 млн доларів АМКУ оштрафував 16 облгазів Фірташа
Новини України Дмитро Фірташ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся