В Іспанії закрили кримінальну справу Фірташа через брак доказів

Фото: Дмитро Фірташ (УНІАН)

Олігарха обвинувачували у відмиванні великих сум грошей на території Іспанії та в "членстві в злочинному співтоваристві"

В Іспанії закрили кримінальну справу українського олігарха Дмитра Фірташа, якого обвинувачували у відмиванні грошей, через брак доказів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що судове слідче управління №21 Барселони здало в архів кримінальну справу, порушену п'ять років тому проти Дмитра Фірташа.

"Суддя обґрунтував своє рішення пропозицією самого слідства, яке призупинило справу ще 30 жовтня 2019 року. Слідство ж виходило з того, що антикорупційна прокуратура Іспанії - ініціатор кримінального переслідування Фірташа - на надала "вагомих доказів" провини підозрюваного. Олігарха обвинувачували у відмиванні великих сум грошей на території Іспанії та "членство в злочинному співтоваристві", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після чотирьох років розслідувань Слідчий Суд №21 Барселони прийняв рішення про закриття кримінальної справи про відмивання грошей щодо 17 осіб, серед яких і український олігарх Дмитро Фірташ. Тому захисники Фірташа відзначали, що Австрія відмовила у видачі бізнесмена в Іспанію на тій підставі, що запит ґрунтується на "абстрактних твердженнях" і не містить ніяких подробиць.

Як повідомляло РБК-Україна, Фірташ був затриманий у Відні у березні 2014 року за запитом американського ФБР на екстрадицію. Олігарху закидають підкуп індійських чиновників на загальну суму 18,5 млн доларів для отримання ліцензій на розробку ільменітових родовищ в штаті Андхра-Прадеш.