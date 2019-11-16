В Испании закрыли дело в котором фигурировал Фирташ

Фото: Дмитрий Фирташ (УНИАН)

Судья заявил, что материалы расследования не содержат весомых доказательств, которые бы указывали на наличие признака преступления

После четырех лет расследований Следственный Суд №21 Барселоны принял решение о закрытии уголовного дела об отмывании денег в отношении 17 человек, среди которых и украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Об этом сообщает издание El Español со ссылкой на судью Игнасио Санчеса.

"Содержание материалов расследования сегодня основывается исключительно на подозрениях и не содержит весомых доказательств, которые бы указывали на наличие признака преступления, совершенного кем-либо из обвиняемых", - заявил судья.

Защита Фирташа подала ходатайство о закрытии дела против его клиента, ссылаясь на основания для отказа в экстрадиции, которые содержатся в решениях австрийских судов.

Издание отмечает, что антикоррупционная прокуратура Испании в ноябре 2016 требовала вынесения постановления об аресте и выдаче Фирташа, который живет в Вене. Запрос испанских прокуроров было отклонено в августе 2017 австрийским судом.

В этом обосновании указывается, что запрос на арест и экстрадицию, направленный прокуратурой Испании, только повторял обвинения ФБР против бизнесмена "без предоставления минимальных доказательств его участия в контроле, управлении или надзоре" за структурой, якобы созданной в Испании для отмывания денег организованной преступности.

Поэтому защитники Фирташа отмечали, что Австрия отказала в выдаче бизнесмена в Испанию на том основании, что запрос основан на "абстрактных утверждениях" и не содержит никаких подробностей.

Напомним, Фирташ был задержан в Вене в марте 2014 года по запросу американского ФБР на экстрадицию. Олигарху вменяют подкуп индийских чиновников на общую сумму 18,5 млн долларов для получения лицензий на разработку ильменитовых месторождений в штате Андхра-Прадеш.

Также РБК-Украина писало, что демократы в США заподозрили Фирташа в финансировании избирательной кампании Дональда Трампа и Республиканской партии в США через посредников.

В Земельном суде Вены по уголовным делам, куда обратился Фирташ, заявили, что рассмотрение дела может затянуться дольше осени, поскольку добавилось много дополнительных данных.