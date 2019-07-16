Экстрадиция Фирташа в США затянется до осени

Фото: Дмитрий Фирташ (УНИАН)

Фирташ подал документы в суд для возобновления дела

Экстрадиция Дмитрия Фирташа из Австрии в Соединеные Штаты Америки затянется до осени, так как он обратился в суд для возобновления дела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".



Как заявили, в Земельном суде Вены по уголовным делам Дмитрий Фирташ обратился в суд для возобновления дела и подал документы. Также еще не назначена дата экстрадиции Фирташа.

"По состоянию на сейчас нет даты экстрадиции. Обвиняемый обратился о возобновлении дела и подал множество документов. По австрийскому процессуальному кодексу, можно давать разрешение на повторное открытие дела, что и было сделано. Учитывая массив информации и новых доказательств, которые добавили к делу, потребуется некоторое время для оценки запроса на повторное открытие. Впрочем решения суда вновь может быть предметом обжалования. Поэтому даже после того, как судьи примут решение в повторно открытой деле, я не думаю, что она будет завершена ", - сообщила спикер суда Кристина Зальцборн.

На вопрос, сколько времени может длиться весь процесс, пресс-секретарь суда ответила: "Думаю, рассмотрение дела затянется дольше осени. Все зависит от времени процедуры повторного открытия дела".

Напомним, Дмитрий Фирташ был задержан в Вене в марте 2014 года по запросу ФБР на экстрадицию. Бизнесмену вменяют подкуп индийских чиновников на общую сумму 18,5 млн долларов для получения лицензий на разработку ильменитовых месторождений в штате Андхра-Прадеш.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Дмитрия Фирташа. Министр принял такое решение после консультаций с МИД Австрии. Вопросы экстрадиционного ареста и дальнейшего препровождения украинца в США сейчас решает Земельный суд Вены.

Кроме того, 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены пришел к выводу о допустимости экстрадиции и уголовного преследования Фирташа по требованию США. Однако в декабре 2017 года Верховный суд Австрии решил рассмотреть апелляцию украинского бизнесмена о пересмотре разрешения на его экстрадицию. Саму экстрадиционную процедуру приостановили.