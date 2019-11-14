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Экстрадицию Фирташа в США затягивают его адвокаты, - МИД Австрии

Новости » Политика     14.11.2019 - 10:56
Экстрадицию Фирташа в США затягивают его адвокаты, - МИД Австрии
Фото: Дмитрий Фирташ (УНИАН)

Министерство юстиции Австрии уже получило постановление об его экстрадиции

Экстрадиция из Австрии в США беглого украинского олигарха Дмитрия Фирташа затягивается из-за его адвокатов. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Австрии Александр Шалленберг на совместном брифинге с главой МИД Украины Вадимом Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что министерство юстиции Австрии уже получило постановление об его экстрадиции.

"Экстрадиция Фирташа не затягивается со стороны Австрии. Министерство юстиции уже соответствующее постановление приняло, но адвокаты Фирташа затягивают процесс. После судебного решения будет принято решение, когда будет экстрадиция. Это значит, когда наши правоохранители получат решение суда, тогда будет экстрадиция", - заявил Шпалленберг.

Напомним, ранее в Земельном суде Вены по уголовным делам, куда обратился Фирташ, заявили, что рассмотрение дела может затянуться дольше осени, поскольку добавилось много дополнительных данных.

Отметим, Фирташ был задержан в Вене в марте 2014 года по запросу американского ФБР на экстрадицию. Олигарху вменяют подкуп индийских чиновников на общую сумму 18,5 млн долларов для получения лицензий на разработку ильменитовых месторождений в штате Андхра-Прадеш.

Также РБК-Украина писало, что демократы в США заподозрили Фирташа в финансировании избирательной кампании Дональда Трампа и Республиканской партии в США через посредников.

Демократы США заподозрили Фирташа в финансировании Трампа Джулиани мог получить документы о Байдене от Фирташа
Новости Украины Дмитрий Фирташэкстрадиция
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