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Демократы США заподозрили Фирташа в финансировании Трампа

Новости » В мире    24.10.2019 - 15:03
Демократы США заподозрили Фирташа в финансировании Трампа
Фото: Дмитрий Фирташ (УНИАН)

Демократы выясняют, причастен ли Фирташ к финансированию Трампа через посредников

Демократы в Конгрессе выясняют, причастен ли украинский олигарх Дмитрий Фирташ к финансированию избирательной кампании Дональда Трампа и Республиканской партии в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В частности, устанавливается, предоставил ли он финансирование двум соратникам адвоката Трампа Руди Джулиани. Речь идет о Льве Парнасе и Игоре Фрумане, которые с июня 2018 по апрель 2019 года пожертвовали 340 тысяч долларов для Трампа и республиканцев. Источники получения денег Парнасом и Фрумном неизвестны.

"Выясняется, предоставил ли украинский газовый олигарх, финансирование двум соратникам Руди Джулиани, которые в настоящее время обвиняются во внесении незаконных взносов в избирательную кампанию президента Дональда Трампа и законодателей Республиканской партии, члена палаты представителей Джейми Раскина", - пишет Politico.

Отметим, Фирташ в Австрии пытается оспорить свою экстрадиции в США, где он может предстать перед судом по обвинению во взяточничестве. Ранее американские власти заявляли, что австрийские суды готовы сотрудничать касательно экстрадиции в США украинского олигарха.

Напомним, Фирташа задержали в Вене в марте 2014 года по запросу ФБР. Бизнесмену вменяют подкуп индийских чиновников на общую сумму 18,5 млн долларов для получения лицензий на разработку ильменитовых месторождений в штате Андхра-Прадеш.

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Новости Украины Дмитрий ФирташДональд Трамп
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