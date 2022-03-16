В Испании задержали яхту гендиректора "Роснефти", - Reuters

Яхта прибыла в Испанию из Италии еще в ноябре 2021 года.

Согласно данным Министерства транспорта Испании, яхта пришвартовалась в средиземноморском портовом городе Таррагон 2 ноября и запросила разрешение у береговой охраны на отплытие 4 марта, однако не отплыла.

Корабль будут удерживать до тех пор, пока не удастся идентифицировать его владельца.

В то же время источник издания в испанской полиции утверждает, что яхта принадлежит именно Сечину - близкому союзнику президента Российской Федерации Владимира Путина.