В Испании задержали яхту гендиректора "Роснефти", - Reuters

Испанские власти задержали яхту "Полумесяц" которая, вероятно, принадлежит гендиректору "Роснефти" Игорю Сечину. Ее длина составляет 135 метров.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Яхта прибыла в Испанию из Италии еще в ноябре 2021 года.
Согласно данным Министерства транспорта Испании, яхта пришвартовалась в средиземноморском портовом городе Таррагон 2 ноября и запросила разрешение у береговой охраны на отплытие 4 марта, однако не отплыла.
Корабль будут удерживать до тех пор, пока не удастся идентифицировать его владельца.
В то же время источник издания в испанской полиции утверждает, что яхта принадлежит именно Сечину - близкому союзнику президента Российской Федерации Владимира Путина.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что В Испании задержала яхту Lady Anastasia, российского олигарха Александра Михеева.
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