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В Іспанії затримали яхту гендиректора "Роснефти",- Reuters

Фото: гендиректор "Роснефти" Ігор Сечін (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Іспанська влада затримала яхту "Півмісяць" яка, ймовірно, належить гендиректору "Роснефти" Ігореві Сечіну. Її довжина складає 135 метрів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Яхта прибула до Іспанії з Італії ще в листопаді 2021 року.

Згідно з даними Міністерства транспорту Іспанії, яхта пришвартувалася у середземноморському портовому місті Таррагон 2 листопада й запросила дозвіл у берегової охорони на відплиття 4 березня, однак не відплила.

Корабель утримуватимуть до тих пір, доки не вдасться ідентифікувати його власника.

Водночас джерело видання в іспанській поліції стверджує, що яхта належить саме Сечіну - близькому союзнику президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що В Іспанії затримала яхту Lady Anastasia, російського олігарха Олександра Міхеєва.

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