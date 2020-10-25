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В Испании вновь ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Испания, Воскресенье 25 октября 2020 14:48
В Испании вновь ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
Фото: Педро Санчес (по центру; фото rtve.es)
Автор: Роман Тверденко

Правительство Испании ввело чрезвычайное положение во второй раз за год. Оно позволит вводить ограничения для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщает RTVE.

Чрезвычайное положение введено на 15 дней и в дальнейшем должно отдельно продлеваться. СМИ утверждают, что в правительстве хотят оставить его до апреля 2021 года.

Документ не содержит большого количества ограничений на общенациональном уровне. Главной его задачей является легализация различных мер со стороны властей в регионах, которые по закону имеют право самостоятельно вводить ограничения, исходя из эпидемиологической ситуации.

На этой неделе власти местные власти просили правительство вернуть чрезвычайное положение. Оно позволит им, среди прочего, вводить коммендантский час в ночное время - с 23 до 6:00.

Впервые чрезвычайное положение из-за коронавируса в Испании действовало с марта по июнь.

Ранее ограничения уже ввели в Мадриде. Также несколько регионов Испании 19 октября, усилили карантинные ограничения. Там ограничили работу заведений и ввели запрет на продажу алкоголя.

Напомним, глава испанского правительства Педро Санчес заявлял, что за время пандемии в стране коронавирусом заразились 3 миллиона человек. Этот вывод сделан по исследованиям на антитела.

Официально в Испании более 1,1 миллиона случаев заражения COVID-19. В Европе кроме Испании более миллиона случаев только во Франции.

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