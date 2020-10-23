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В Испании заявили о 3 млн реальных случаев заражения коронавирусом

Испания, Пятница 23 октября 2020 15:28
В Испании заявили о 3 млн реальных случаев заражения коронавирусом
Фото: Педро Санчес (flickr.com/lamoncloa_gob_es)
Автор: Роман Тверденко

В Испании реальное количество заболевших коронавирусом за все время пандемии более трех миллионов человек. Вывод сделан по результатам исследований на антитела.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Он отметил, что весной во время первой волны коронавируса распространение инфекции было неконтролируемым. В сравнении с тем периодом, сейчас удается лучше выявлять новые случаи заражения.

"В первую неделю октября мы достигли рекордного показателя в 800 тысяч тестов. Сейчас удается обнаружит 70% случаев, тогда как весной распространение вируса было неконтролируемым и едва удавалось диагностировать хотя бы 10%", - сказал Санчес.

В четверг в Испании зафиксировали рекордные почти 21 тысячу новых случаев заражения. Страна стала первой в Европе с более чем миллионом зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.

С 24 октября власти автономного региона Мадрид вводят ужесточенные ограничительные меры.

Напомним, 19 октября несколько регионов Испании усилили карантинные ограничения из-за коронавируса. В регионах ограничили работу заведений и ввели запрет на продажу алкоголя.

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