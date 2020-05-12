ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Іспанії померли майже 27 тисяч людей від коронавірусу

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 18:38
В Іспанії померли майже 27 тисяч людей від коронавірусу
Ілюстративне фото (freepik)

За останню добу в Іспанії виявили 426 нових випадків

В Іспанії померли майже 26 920 людей від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я Іспанії.

Зазначається, що від початку пандемії коронавірусу в Іспанії захворіли понад 228 тисяч громадян.

"Від недуги загинули 176 людей. Загальне число жертв - 26 920 осіб", - йдеться у повідомленні.

А от повністю одужали 138 980 людей.

Також за останню добу в Іспанії підтвердили 426 нових випадків.

Нагадаємо, двотижневий карантин в Іспанії буде введено для приїжджих з-за кордону. Повідомляється, що 14-денний обов'язковий карантин вводиться для прибуваючих до Іспанії з інших країн. Мандрівники повинні будуть надати інформацію про місце проходження карантину, щоб з ними могли зв'язуватися представники влади.

Як повідомляло РБК-Україна, наразі у Сполучених Штатах Америки розробляється щонайменше 8 потенційних вакцин від коронавірусу.

Також повідомлялося, що експериментальна вакцина проти коронавірусу, яку вже почали випробовувати на людях в США та Німеччині, може з'явитися в мільйонах доз до кінця 2020 року.

Теги Новини України ІспаніяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся