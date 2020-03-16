В Іспанії за добу коронавірусом заразилися близько тисячі осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в Іспанії 8744 інфікованих коронавірусом

В Іспанії за минулу добу, 15 березня, кількість нових випадків інфікування коронавірусом зросло майже на 1 тисячу осіб, при цьому 9 людей померли. Про це повідомляє Le Figaro.

Згідно з новими даними іспанських властей, всього на території країни зафіксовано 8744 випадку коронавіруса, з них 297 випадків є смертельними.

При цьому, міністр охорони здоров'я Іспанії Фернандо Симон зазначив, що зараз спостерігається уповільнення поширення вірусу, так як в ніч з суботи на неділю було виявлено 2 тисяч нових захворювань.

Раніше РБК-Україна писало, що в Іспанії коронавірус COVID-19 виявили у дружини прем'єр-міністра країни Педро Санчеса Бегонії Гомес. Прем'єр і його дружина ізольовані в резиденції.

Також повідомлялося, що з 15 березня в Іспанії ввели карантин через поширення коронавірусу. Карантин водиться на два тижні. На цей період мешканцям Іспанії дозволять виходити на вулицю тільки для того, щоб купити ліки та їжу, їздити на роботу, ходити в медичні заклади і банки або здійснювати поїздки для догляду за дітьми або літніми людьми.