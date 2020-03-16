ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Фінансова криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Іспанії за добу коронавірусом заразилися близько тисячі осіб

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 14:18
В Іспанії за добу коронавірусом заразилися близько тисячі осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в Іспанії 8744 інфікованих коронавірусом

В Іспанії за минулу добу, 15 березня, кількість нових випадків інфікування коронавірусом зросло майже на 1 тисячу осіб, при цьому 9 людей померли. Про це повідомляє Le Figaro.

Згідно з новими даними іспанських властей, всього на території країни зафіксовано 8744 випадку коронавіруса, з них 297 випадків є смертельними.

При цьому, міністр охорони здоров'я Іспанії Фернандо Симон зазначив, що зараз спостерігається уповільнення поширення вірусу, так як в ніч з суботи на неділю було виявлено 2 тисяч нових захворювань.

Раніше РБК-Україна писало, що в Іспанії коронавірус COVID-19 виявили у дружини прем'єр-міністра країни Педро Санчеса Бегонії Гомес. Прем'єр і його дружина ізольовані в резиденції.

Також повідомлялося, що з 15 березня в Іспанії ввели карантин через поширення коронавірусу. Карантин водиться на два тижні. На цей період мешканцям Іспанії дозволять виходити на вулицю тільки для того, щоб купити ліки та їжу, їздити на роботу, ходити в медичні заклади і банки або здійснювати поїздки для догляду за дітьми або літніми людьми.

Рада може ввести кримінальну відповідальність за умисне зараження коронавірусом Вірменія ввела надзвичайний стан на місяць
Новини України ІспаніязаболеванияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся