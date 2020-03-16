Чемпионат Испании могут завершить досрочно из-за коронавируса

Фото: игроки "Барселоны" и "Реала" (facebook.com/LaLiga)

Такую возможность допустил президент испанской Ла Лиги

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о возможности досрочного завершения сезона. Слова функционера приводит AS.

Оставшаяся часть сезона оказалась под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса. Как минимум ближайшие два тура уже были перенесены.

"Я все выходные общался по телефону и проводил видеоконференции с европейскими организациями, президентами испанских клубов, потому что нам нужно работать вместе. Наступает очень важная неделя. Сейчас мы имеем дело с такой ситуацией, что собираемся закончить чемпионат. В Европе на этой неделе могут быть приняты важные решения", - сказал Тебас.

Напомним, завтра 17 марта, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил заседание по видеосвязи, где будут обсуждаться возможные решения в связи с угрозой распространения коронавируса. По данным западных СМИ, может быть принято решение об отмене Евро-2020, которое запланировано на июнь.

Ранее УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Еврокубковые матчи, проведение которых было запланировано на текущей неделе, не состоятся.