В Испании за сутки от коронавируса умерли около 200 человек

За прошедшие сутки, 16 марта, в Испании от коронавируса умерли 182 человека, еще около 2 тысяч человек заболели. Об этом сообщили в испанском правительстве.

Сообщается, что всего по состоянию на 17 марта в Испании зарегистрировано 11 тысяч 178 случаев коронавируса. Из них 491 человек умер.

Также в испанской службе спасения заявили, что более 450 работников сферы здравоохранения были инфицированы COVID-19.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в связи с пандемией коронавируса количество заболевших в мире превысило 180 тысяч человек. Более 7 тысяч человек умерли. При этом Испания является четвертой страной в мире по количество зараженных коронавирусом.

Также сообщалось, что в Испании коронавирусом заболел глава правительства Каталонии Ким Торра. Он получил позитивный результат на коронавирус 16 марта, за день до этого он находился в изоляции. Кроме этого COVID-19 выявили у супруги премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегоньи Гомес.

Отметим, с 15 марта в Испании введен карантин на две недели. На этот период жителям Испании разрешат выходить на улицу только за покупками лекарств и еды, для поездок на работу, в медицинские заведения и банки или совершать поездки для ухода за детьми или пожилыми людьми.