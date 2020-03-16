ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Глава правительства Каталонии заразился коронавирусом

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 16:04
Глава правительства Каталонии заразился коронавирусом
Фото: Ким Торра (flickr.com)

Ким Торра находится в изоляции

Глава правительства Каталонии Ким Торра дал положительный результат на коронавирус. Об этом говорится в сообщении каталонского правительства в Twitter.

По словам Торры, положительный результат на COVID-19 он получил в понедельник, 16 марта. Он отметил, что находится в изоляции со вчерашнего дня.

"Я прошел тест на COVID-19, который дал положительный результат на болезнь. Несмотря на ограничение, я все еще работаю, чтобы остановить распространение коронавируса, которое является приоритетом № 1. Сегодня утром я встретился онлайн с представителями всех парламентских групп, чтобы держать их в курсе ситуации", - сообщил Торра.

Ранее РБК-Украина писало, что коронавирус COVID-19 выявили у супруги премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегоньи Гомес. Премьер и его супруга изолированы в резиденции.

Также сообщалось, что с 15 марта в Испании введен карантин на две недели. На этот период жителям Испании разрешат выходить на улицу только за покупками лекарств и еды, для поездок на работу, в медицинские заведения и банки или совершать поездки для ухода за детьми или пожилыми людьми.

Кроме этого РБК-Украина писало, что за сутки 15 марта в Испании зафиксировали около тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране около 9 тысяч инфицированных, около 300 человек умерли.

В МИД пообещали помочь украинцам, которые застряли за границей из-за коронавируса Большинству авиакомпаний грозит банкротство до конца мая, - Bloomberg
Новости Украины КаталонияИспанияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь