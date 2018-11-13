В Испании в результате взрыва на пиротехнической фабрике погибли 3 человека

Иллюстративное фото: взрыв (pixabay.com/MarkusVogt)

Еще трое работников ранены

В Испании произошел взрыв на на пиротехнической фабрике, в результате которого погибли три человека, трое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Укаина со ссылкой на местное издание Publico.

Отмечается, что взрыв на фабрике в муниципалитете Гуадикс в провинции Андалусия прогремел после обеда, когда на фабрике работали шесть человек.

На место прибыли пожарные, военные, полицейские и медики.

Издание сообщило, что подобный случай уже имел место на этой фабрике летом 2004 года, тогда погибло два человека.

Напомним, в Турции 9 ноября произошел взрыв на базе Вооруженных сил в провинции Хаккяри, в результате которого пострадали по меньшей мере 25 военнослужащих, семеро военных после взрыва пропали без вести.

По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв боеприпасов тяжелого вооружения на базе, расположенной недалеко от границы с Ираном и иракским Курдистаном.