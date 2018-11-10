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В результате взрыва на военной базе в Турции пострадали 25 человек

Новости » Происшествия    10.11.2018 - 01:31
Фото: Турция (Anadolu)
Фото: Турция (Anadolu)

По предварительным данным, взорвались боеприпасы тяжелого вооружения

В Турции произошел взрыв на базе Вооруженных сил в провинции Хаккяри, в результате которого пострадали по меньшей мере 25 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны Турции, передает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Семеро военных после взрыва пропали, ведется их поиск.

По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв боеприпасов тяжелого вооружения на базе, расположенной недалеко от границы с Ираном и иракским Курдистаном.

В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшим.

Больше никаких подробностей инцидента не сообщается, как отмечает агентство, турецкий суд запретил СМИ сообщать какие-либо детали произошедшего.

Напомним, в Сомали в результате подрыва смертников в отеле погибли по меньшей мере 30 человек. Терористы на трех автомобилях со взрывчаткой ворвались в гостиницу Sahafi.

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Новости Украины Турциявзрыв боеприпасоввоенная база
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