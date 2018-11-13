У Іспанії в результаті вибуху на піротехнічній фабриці загинули 3 людини

Ілюстративне фото: вибух (pixabay.com/MarkusVogt)

Ще трьох працівників поранено

В Іспанії стався вибух на піротехнічної фабриці, в результаті якого загинули три людини, троє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Publico.

Наголошується, що вибух на фабриці у муніципалітеті Гуадікс у провінції Андалусія прогримів після обіду, коли на фабриці працювали шість осіб.

На місце прибули пожежники, військові, поліцейські та медики.

Видання повідомило, що схожий випадок вже мав місце на цій фабриці влітку 2004 року, тоді загинуло дві людини.

Нагадаємо, в Туреччині 9 листопада стався вибух на базі Збройних сил у провінції Хаккярі, в результаті якого постраждали щонайменше 25 військовослужбовців, семеро військових після вибуху зникли безвісти.

За попередніми даними, причиною інциденту став вибух боєприпасів важкого озброєння на базі, розташованій недалеко від кордону з Іраном і іракським Курдистаном.