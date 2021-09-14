ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Испании рекордные цены на электроэнергию: объявлены срочные меры

Новина українською →
Мадрид, Вторник 14 сентября 2021 14:52
В Испании рекордные цены на электроэнергию: объявлены срочные меры Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (facebook.com/pedro.sanchezperezcastejon)
Автор: Анастасия Рокитна

В Испании зафиксировали самые высокие цены на электроэнергию в Европе. Правительство Испании объявило о срочном снижении налогов на электроэнергию в попытке положить конец политическому кризису.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Times.

Премьер-министр Педро Санчес также объявил об ограничении цен на газ и пообещал перенаправлять прибыль энергетических компаний, чтобы снизить цены на электроэнергию. По его словам, недопустимо, чтобы энергетические компании получали прибыль от более высоких рыночных цен на электроэнергию.

Специальный налог на электроэнергию также снизится с 5,1% до 0,5%.

"Есть энергетические компании, которые прямо сейчас получают огромные прибыли. Для меня это неприемлемо, потому что это прибыль, получаемая от завышенных цен на энергоносители. Мы взяли на себя твердое обязательство, что все граждане будут платить те же счета за электричество в этом году, что и в 2018 году", - сказал Санчес.

В прошлом месяце цена на электроэнергию в Испании была на 7,8% выше, чем в июле, и на 34,9% выше, чем в августе прошлого года.

Правительство заявило, что повышение цен связано с высоким спросом, ростом цен на импортный газ, необходимый для удовлетворения энергетических потребностей Испании, и увеличением стоимости углеродных сертификатов, которые дают компаниям право выделять углекислый газ.

Напомним, в Европе растут цены не только на электроэнергию. Цена на газ бьет рекорды, уже выше 810 долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания Электроэнергия
NEWS
Презентация Apple: где и когда смотреть
Презентация Apple: где и когда смотреть
DAILY
Денис Малюська: Я уделил время, чтобы изучить, как пишется заявление об отставке
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Я уделил время, чтобы изучить, как пишется заявление об отставке