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Цена на газ в Европе бьет рекорды. Уже выше 810 долларов

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Вторник 14 сентября 2021 13:22
Цена на газ в Европе бьет рекорды. Уже выше 810 долларов Фото: цена на газ в Европе продолжает расти (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Цена на газ в Европе на хабе TTF в Нидерландах продолжает бить рекорды. На данный момент он торгуется выше отметки 810 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

В частности, в ходе торгов цена на газ достигла отметки 810,32 доллара за тысячу кубометров или 66,3 евро за МВт*ч. Отметим, европейская цена ежедневно обновляет рекорды.

Газ в Европе дорожает из-за слабых темпов заполняемости подземных хранилищ, а также на фоне отказа российского "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что несмотря на неконтролируемый рост цены на газ в Европе, его стоимость для украинских бытовых потребителей не увеличится как минимум до мая 2022 года.

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