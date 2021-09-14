В Іспанії рекордні ціни на електроенергію: оголошено термінові заходи

В Іспанії зафіксували найвищі ціни на електроенергію в Європі. Уряд Іспанії оголосив про термінове зниження податків на електроенергію в спробі покласти край політичній кризі.

Прем'єр-міністр Педро Санчес також оголосив про обмеження цін на газ і пообіцяв перенаправляти прибуток енергетичних компаній, щоб знизити ціни на електроенергію. За його словами, неприпустимо, щоб енергетичні компанії отримували прибуток від більш високих ринкових цін на електроенергію.

Спеціальний податок на електроенергію також знизиться з 5,1% до 0,5%.

"Є енергетичні компанії, які прямо зараз отримують величезні прибутки. Для мене це неприйнятно, тому що це прибуток, що отримується від завищених цін на енергоносії. Ми взяли на себе тверде зобов'язання, що всі громадяни будуть платити ті ж рахунки за електрику в цьому році, що і в 2018 році", - сказав Санчес.

Минулого місяця ціна на електроенергію в Іспанії була на 7,8% вище, ніж в липні, і на 34,9% вище, ніж в серпні минулого року.

Уряд заявив, що підвищення цін пов'язане з високим попитом, зростанням цін на імпортний газ, необхідний для задоволення енергетичних потреб Іспанії, і збільшенням вартості вуглецевих сертифікатів, які дають компаніям право виділяти вуглекислий газ.