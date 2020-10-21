В Испании проведут голосование за вотум недоверия премьеру

Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (flickr.com/psoe)

Парламент Испании проведет голосование за вотум недоверия премьер-министру Педро Санчесу. Процедура была инициирована правой популистской партией Vox.

Об этом сообщает DPA.

Ожидается, что Санчес выиграет голосование, которое должно состояться в четверг, 22 октября, однако между правительством и оппозицией ожидаются жесткие дебаты.

Партия Vox обвиняет правительство в навязывании "боливарианского коммунизма" - отсылки к венесуэльскому генералу XIX века, возглавлявшему социалистические движения за независимость. Политпартия также призвала правительство оправдать свое "преступное" управление вспышкой коронавируса.

Отметим, что Испания оказалась в числе европейских стран, которые наиболее пострадали от пандемии, с тысячами зараженных и серией смертей в домах престарелых.

Глава партии Vox Сантьяго Абаскаль будет выступать в качестве контркандидата во время голосования.

Напомним, ранее несколько регионов Испании усилили карантинные ограничения из-за коронавируса. В регионах ограничили работу заведений и ввели запрет на продажу алкоголя.

Кроме того, ранее в Мадриде ввели режим повышенной готовности.

Добавим, что ранее испанский суд признал незаконным введение режима изоляции в Мадриде и считает, что это было принято без одобрения парламента Испании.