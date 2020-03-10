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В Испании произошел взрыв на химзаводе, есть жертва

Новости » В мире     10.03.2020 - 16:55
В Испании произошел взрыв на химзаводе, есть жертва
Фото: нефтехимический завод в Каталонии (twitter.com/quimet_jda)

Спасатели выясняют, произошел ли выброс опасных веществ

В Испании произошел взрыв на химическом заводе вблизи Барселоны, как минимум один человек погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Vanguardia.

Сообщается, что взрыв произошел около 14 часов в промышленной зоне Монтсоль-де-ла-Вернеда в Барселоне. На данный момент в аварийную фазу введен план на случай химического риска. Спасатели выясняют, произошел ли выброс опасных продуктов.

По сообщению местных жителей, взрыв ощущался на расстоянии более 500 метров от эпицентра. Также в этом диапазоне были зафиксированы большие обломки.

Напомним, в середине января на химзаводе в Тарргоне произошел мощный взрыв. Тогда в результате взрыва один человек погиб, еще восемь пострадали. Предварительной причиной взрыва стала химическая авария.

Также сообщалось, что 11 декабря в муниципалитете Мунтурнес-дал-Вальес, недалеко от Барселоны произошел пожар на химзаводе. Тогда пострадали два человека.

Кроме этого РБК-Украина писало, что 7 марта во французском городе Страсбурге произошел взрыв в жилом доме. В результате погиб один человек и еще четверо получили легкие ранения.

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