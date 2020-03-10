В Іспанії стався вибух на хімзаводі, є жертва

Фото: нафтохімічний завод в Каталонії (twitter.com/quimet_jda)

Рятувальники з'ясовують, стався викид небезпечних речовин

В Іспанії стався вибух на хімічному заводі поблизу Барселони, як мінімум одна людина загинула. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Vanguardia.

Повідомляється, що вибух стався близько 14 години в промисловій зоні Монтсоль-де-ла-Вернеда в Барселоні. На даний момент в аварійну фазу введений план на випадок хімічного ризику. Рятувальники з'ясовують, стався викид небезпечних продуктів.

За повідомленням місцевих жителів, вибух відчувався на відстані понад 500 метрів від епіцентру. Також в цьому діапазоні були зафіксовані великі уламки.

Нагадаємо, в середині січня на хімзаводі в Тарргоне стався потужний вибух. Тоді в результаті вибуху одна людина загинула, ще вісім постраждали. Попередньою причиною вибуху стала хімічна аварія.

Також повідомлялося, що 11 грудня у муніципалітеті Мунтурнес-дав-Вальес, недалеко від Барселони стався пожежа на хімзаводі. Тоді постраждали дві людини.

Крім цього РБК-Україна писало, що 7 березня у французькому місті Страсбурзі стався вибух у житловому будинку. В результаті загинула одна людина і ще четверо отримали легкі поранення.