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В Испании продолжает снижаться число новых больных и умерших от COVID-19

Новости » Коронавирус     11.05.2020 - 14:51
В Испании продолжает снижаться число новых больных и умерших от COVID-19
Иллюстративное фото (freepik)

За последние 24 часа от коронавируса в Испании умерли 123 больных

Число новых больных и умерших из-за коронавирусной болезни в Испании продолжает снижаться. Об этом сообщает местное издание El Pais.

В частности, за последние сутки от коронавируса в Испании умерли 123 больных, а это на 20 меньше, чем показатель в 143 человека вчера, что было самым низким показателем с 18 марта.

Также указано, что в пятницу сообщалось о 179 погибших, а до этого три дня подряд ежедневное число жертв превышало 200.

Отмечается, что число новых случаев заражения коронавируса за сутки составило 343, что в разы меньше, чем показатели предыдущих дней: 812 в воскресенье, 604 в субботу и 1095 в пятницу.

Вместе с тем координатор по чрезвычайным ситуациям Министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон заявил, что важно учитывать задержку данных за выходные.

Он подчеркнул, что после ослабления карантина для детей скачка заболеваемости не произошло.

"Во всех регионах наблюдается очень явный спад эпидемии. Но то, что ситуация хорошая сейчас, не гарантирует, что это не изменится в будущем", - сказал Симон.

Также указано, что всего с начала эпидемии в Испании зарегистрировали 227 436 подтвержденных заражений COVID-19, из которых 26 744 больных умерли, а 137 тысяч - выздоровели.

Напомним, во Франции, Италии и Испании выписали более 2 млн штрафов за нарушение карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 7 мая в Испании зарегистрировали более 26 тыс. смертей от коронавирусной инфекции.

Теги Новости Украины погибшиеИспанияКоронавирус
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