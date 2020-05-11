В Іспанії продовжує знижуватися число нових хворих і померлих від COVID-19

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За останні 24 години від коронавірусу в Іспанії померли 123 хворих

Число нових хворих і померлих через коронавірусну хворобу в Іспанії продовжує знижуватися. Про це повідомляє місцеве видання El Pais.

Зокрема, за останню добу від коронавірусу в Іспанії померли 123 хворих, а це на 20 менше, ніж показник в 143 людини вчора, що було найнижчим показником з 18 березня.

Також зазначено, що в п'ятницю повідомлялося про 179 загиблих, а до цього три дні поспіль щоденне число жертв перевищувало 200.

Відзначається, що число нових випадків зараження коронавірусом за добу склало 343, що в рази менше, ніж показники попередніх днів: 812 у неділю, 604 в суботу і 1095 у п'ятницю.

Разом з тим координатор з надзвичайних ситуацій Міністерства охорони здоров'я Іспанії Фернандо Симон заявив, що важливо враховувати затримку даних за вихідні.

Він підкреслив, що після ослаблення карантину для дітей стрибка захворюваності не відбулося.

"У всіх регіонах спостерігається дуже явний спад епідемії. Але те, що ситуація хороша зараз, не гарантує, що це не зміниться в майбутньому", - сказав Сімон.

Також зазначено, що всього з початку епідемії в Іспанії зареєстрували 227 436 підтверджених заражень COVID-19, з яких 26 744 хворих померли, а 137 тисяч - одужали.

Нагадаємо, у Франції, Італії та Іспанії виписали понад 2 млн штрафів за порушення карантину, введеного через пандемію коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, за станом на 7 травня в Іспанії зареєстрували понад 26 тис. смертей від коронавірусної інфекції.