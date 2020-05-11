Во Франции, Италии и Испании выписали более 2 млн штрафов за нарушение карантина

Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Штрафы начинаются с суммы в 135 евро

Во Франции, Италии и Испании выписали более 2 миллионов штрафов за нарушение карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Как сообщается, испанская полиция за время карантина выписала 837 000 штрафов. Это более 15 000 в день. О ни начинаются с 600 евро за прогулку по улице или выезд из города, но могут доходить до 10 000 евро. В дополнение к штрафам было арестовано около 7500 испанцев.

В Италии полиция имеет право проверять, соблюдаются ли правила карантина. До недавнего времени, даже в небольших деревнях, никто не выходил на улицу, потому что силовики могут наложить штраф без раздумий. Нарушители получают штраф в размере 206 евро или до 3 месяцев тюрьмы.

"Итальянской полиции даже удалось проверить 270 000 человек за один день и выписать 16 000 штрафов. Это было на Пасху. С 11 марта по 3 мая 418 222 человека были оштрафованы за "неограниченный проезд". Штрафы варьировались от 206 до 3000 евро", - говорится в сообщении.

Во Франции люди должны иметь при себе разрешение, почему им можно быть на открытом воздухе . Если его нет, человек платит штраф в размере 135 евро. С середины марта до начала мая было выдано 915 000 штрафов. Это принесло французскому правительству более 123 миллионов евро. Адвокаты людей обратились в суд, считая такие действия неконституционными.

Напомним, в Украине штраф за нарушение карантина составляет 17 тысяч гривен. При этом при первом нарушении, согласно постановлению Кабмина, силовики должны сделать предупреждение.

Также РБК-Украина писало, что в Румынии признали неконституционным указ президента о введении режима ЧС. Суд посчитал, что редакции статьи не хватает ясности, точности и предсказуемости, по которой силовики могут штрафовать граждан.