В Испании планируют вакцинировать население от COVID в первой половине 2021 года

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что значительная часть населения страны будет вакцинирована от коронавируса в первой половине следующего года. Вакцинация для испанцев будет бесплатной.

Об этом сообщает Reuters.

Правительство Испании выделило более 1 млрд евро на вакцины от COVID-19 на 2021 год и создало комитет, чтобы определить, кого в первую очередь будут вакцинировать.

Санчес заявил, что правительство обнародует план вакцинации 24 ноября. При этом он не сообщил больше подробностей.

Официальные лица заявили, что Испания надеется получить первые 20 миллионов доз вакцины от Pfizer в начале следующего года. Также планируется закупить 31,6 миллиона доз вакцины, разрабатываемой британской AstraZeneca AZN.L в период с декабря по июнь, если она будет готова.

Напомним, ранее правительство Испании продлило чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса до мая следующего года.

Кроме того, Испания ожидает поступления первой партии вакцины от коронавируса разработки BioNTech и Pfizer в начале 2021 года.