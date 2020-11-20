ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Испании планируют вакцинировать население от COVID в первой половине 2021 года

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что значительная часть населения страны будет вакцинирована от коронавируса в первой половине следующего года. Вакцинация для испанцев будет бесплатной.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Reuters.

Правительство Испании выделило более 1 млрд евро на вакцины от COVID-19 на 2021 год и создало комитет, чтобы определить, кого в первую очередь будут вакцинировать.

Санчес заявил, что правительство обнародует план вакцинации 24 ноября. При этом он не сообщил больше подробностей.

Официальные лица заявили, что Испания надеется получить первые 20 миллионов доз вакцины от Pfizer в начале следующего года. Также планируется закупить 31,6 миллиона доз вакцины, разрабатываемой британской AstraZeneca AZN.L в период с декабря по июнь, если она будет готова.

Напомним, ранее правительство Испании продлило чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса до мая следующего года.

Кроме того, Испания ожидает поступления первой партии вакцины от коронавируса разработки BioNTech и Pfizer в начале 2021 года.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ИспанияВакцинаКоронавирус