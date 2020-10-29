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В Испании чрезвычайное положение в связи с коронавирусом продлили до мая 2021-го

Испания, Четверг 29 октября 2020 18:29
В Испании чрезвычайное положение в связи с коронавирусом продлили до мая 2021-го
Фото: Педро Санчес (facebook com pedro sanchezperezcastejon)
Автор: Роман Тверденко

Испанский парламент утвердил предложение правительства о действии чрезвычайного положения до 9 мая 2021 года. Но оно может быть отменено раньше.

Об этом сообщает RTVE.

Некоторые фракции изначально не были согласны утверждать продление ЧП до мая, поскольку считали, что у них не достаточно инструментов для контроля над решением.

В итоге депутаты поддержали решение, добавив к нему обязательство премьер-министра Педро Санчеса отчитываться о ситуации каждые два месяца. Также в постановление включили возможность пересмотра и снятия чрезвычайного положения 9 марта.

Правительство Испании ввело чрезвычайное положение во второй раз за год на прошлой неделе. Оно позволило вводить ограничения для предотвращения распространения коронавируса.

Испания стала первой страной, где было зафиксировано миллион случаев заражения коронавирусом. В последние недели начался стремительный рост случаев, из-за чего в регионах начали вводить различные ограничения.

Вчера в Германии ввели карантин по всей стране на месяц. В рамках ограничений запрещается работа баров и ресторанов, а людям нельзя собираться больше 10 человек.

Также правительство Франции вновь вводит режим самоизоляции по всей территории страны. Он начнет действовать с пятницы, 30 октября.

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