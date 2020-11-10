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В Испании планируют получить вакцину Pfizer от COVID-19 в начале 2021 года

Испания, Вторник 10 ноября 2020 15:14
В Испании планируют получить вакцину Pfizer от COVID-19 в начале 2021 года
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Испания ожидает поступления первой партии вакцины от коронавируса разработки BioNTech и Pfizer в начале следующего года. Вакцинация будет доступной для граждан.

Об этом заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илля.

Он отметил, что изначально страна должна получить 20 миллионов доз, что позволит вакцинировать 10 миллионов человек.

В минздраве Испании рассчитывают, что к апрелю-маю 2021-го достаточное количество людей получат вакцину и борьба с COVID-19 выйдет на новый уровень.

"Мы будем говорить правду. Она состоит в том, что вакцина спасает жизни", - отметил Илля, заявляя о планах призывать людей вакцинироваться.

В понедельник стало известно, что вакцина от коронавируса разработки фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech эффективна в более чем 90% случаев. При массовом тестировании заражение коронавирусом случилось менее чем у 100 пациентов.

Также сообщалось, что эта вакцина не поступит в продажу в ближайшее время. Она еще не получила разрешение регулирующих органов, кроме того, доступность широкому кругу лиц будет ограничена специальными условиями хранения.

О планах закупить вакцину Pfizer заявили в Еврокомиссии и Великобритании. При этом, Венгрия начала переговоры с Россией о вакцине от коронавируса, которая не прошла необходимых клинических исследований.

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